ВАШИНГТОН, 26 мар /ПРАЙМ/. Снижение цен на СПГ вслед за нефтью может привести к закрытию предприятий, производящих его, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

"Многие страны, экспортирующие СПГ, такие как Австралия и Катар, чьи контракты завязаны на цены на нефть, серьезно пострадают. Я бы ожидал, что американский сектор СПГ тоже пострадает от этого. Мы вполне можем увидеть множественные закрытия по всему миру", — сказал он в четверг в ходе видеобрифинга.

При этом он не исключил, что нынешняя ситуация с ценами на газ, с другой стороны, подтолкнет страны, использующие уголь, к переходу на газ, потому что на фоне падения цен на нефть и природный газ стоимость угля осталась на прежнем уровне.