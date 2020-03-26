КИЕВ, 26 мар /ПРАЙМ/. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в четверг, что компания готова к кризисному периоду из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Он отметил, что в данный момент компания не видит существенной разницы по оплате от населения после введения карантина, и добавил, что в "Нафтогазе" с пониманием отнесутся к возможным задержкам оплаты за газ от населения в условиях карантина.

"Мы готовились, поэтому финансово "Нафтогаза" подготовлен. Мы сможем пока что профинансировать эту разницу за счет собственных средств. Я думаю, ближайшие 3-4 месяца для нашей ликвидности это не составит существенных угроз", — сказал Коболев в эфире телеканала "Украина 24".

Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Кабмин ранее ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Не работает метро.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.