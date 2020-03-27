МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ, Александр Лесных. Резкое падение мировых цен на "черное золото" заставляет российские нефтяные компании искать возможности для компенсации потерь от экспорта. Самый очевидный вариант — повышение внутренних цен на топливо. В преддверии возможного подорожания бензина эксперты рекомендуют автовладельцам переходить на газ. Как это сделать и сколько можно сэкономить — в материале агентства "Прайм".

Расходы окупятся

Установка газового оборудования на автомобиль, конечно, потребует расходов, но ведь пропан сейчас почти в два раза дешевле бензина: 19-21 рубль против 42-45 рублей за АИ-92.

Стоимость перехода на газ зависит от типа двигателя и числа цилиндров (разумеется, для спортивного автомобиля с двигателем V8 получится дороже, чем для типичного городского седана). В среднем все удовольствие обойдется в 25-40 тысяч рублей.

Важный нюанс: автомобиль становится не исключительно газовым, а скорее двухтопливным: в бензобак по-прежнему можно заливать бензин и, при желании, переключаться на него прямо в пути.

Переход на газ обязательно нужно зарегистрировать в ГИБДД, поскольку столь серьезное вмешательство в конструкцию автомобиля требуется отразить в техническом паспорте.

Правда или миф

Газификацию автотранспорта всегда окружало множество слухов: одни говорят о резком снижении ресурса двигателя, другие опасаются взрыва газового баллона, третьи сетуют на падение мощности.

Мощность действительно уменьшается. Причем "аппетит" автомобиля — расход топлива — повышается. Но при правильном выборе оборудования и профессиональной настройке потери мощности составят не более 5-10 процентов, а потребление горючего увеличится максимум на 15 процентов.

Сократить расходы вдвое нереально, но экономия все равно весомая. Скажем, если автомобиль со средним расходом топлива восемь литров начнет потреблять 9,2 литра, цена поездки на 100 километров — 344 и 184 рубля соответственно. А если в день проезжать в среднем по 40 километров, то за год вместо 51,6 тысячи рублей вы потратите 27,6 тысячи.

На голубом топливе работают не только автомобили. К примеру, паром Tallink ходит по Балтийскому морю на сжиженном природном газе (СПГ). Каждый день он доставляет из Таллина в Хельсинки около 2,8 тысячи человек.

Опасения, связанные с разрывом баллона, основываются на свойстве газа расширяться при нагреве и сжиматься при охлаждении. Но баллоны никогда не заправляют полностью — максимум на 85 процентов. И даже при критическом давлении вероятность взрыва крайне мала: на современных системах есть специальные клапаны, спускающие лишний газ в атмосферу и стабилизирующие давление.

Насчет сокращения ресурса двигателя у специалистов единого мнения нет. Одни эксперты утверждают, что, поскольку газ горит, а не взрывается, как бензин, снижается нагрузка на детали мотора, и масло служит в два раза дольше благодаря отсутствию примесей. Другие считают, что бензиновый мотор не предназначен для газа, и такие "фокусы" быстро приводят его в негодность.

Как бы то ни было, газификация российского автотранспорта продолжается. По прогнозам, к 2020 году число автомобилей на газе удвоится — до 370 тысяч.

Главная проблема

Единственное серьезное препятствие — дефицит автомобильных газозаправочных станций (АГЗС). На загородных трассах особых проблем нет: заправки с бутан-пропаном и метаном встречаются повсеместно. А вот в городах их не хватает.

К примеру, на всю Москву и Московскую область — около 120 АГЗС, в десять раз меньше, чем бензиновых. Причем в столице газовые заправки большей частью расположены на МКАД и вдоль крупных шоссе. В самом городе их нет совсем, а поездки по соседним районам в поисках голубого топлива способны свести всю экономию на нет.

Однако в ближайшие годы ситуация изменится: спрос рождает предложение. Внимание на проблему дефицита АГЗС обратил Владимир Путин, отметив на "прямой линии", что ключевой вопрос в распространении газового транспорта в России — развитие соответствующей заправочной инфраструктуры.

"Это находит поддержку и со стороны федерального правительства, со стороны регионов, но этого совершенно недостаточно на сегодняшний день для того, чтобы этот вид транспорта внедрялся как экономически целесообразный. Мы этим сейчас занимаемся и обязательно будем двигаться в этом направлении", — подчеркнул президент.

В долгосрочной перспективе газ тоже выглядит привлекательнее бензина: объемы его разведанных запасов растут быстрее добычи, а с нефтью — наоборот. К тому же нефть становится объектом все более ожесточенных нападок со стороны экологов, поскольку при ее добыче в атмосферу выбрасывается огромное количество попутного газа, провоцирующего глобальное потепление. Природный газ во всем мире рассматривается как промежуточное топливо на период перехода к широкомасштабному использованию возобновляемых источников энергии, так что серьезные ограничения ему не грозят.