МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. "Газпром" с оптимизмом смотрит на третий и четвертый кварталы, несмотря на то, что в начале года рынок пошел на спад, заявил глава газовой монополии Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Если говорить о тенденциях, которые сейчас складываются на рынке, то рынок немножко припал. И мы все-таки с оптимизмом смотрим на третий и четвертый кварталы, считаем, что подготовка к зиме также будет в плановом режиме, поэтому пока делать какие-то предварительные выводы даже по первым месяцам, по-видимому, рано", — сказал он.

СИЛА СИБИРИ-2

Путин на встрече с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером согласился дать поручение о начале проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири-2".

Ранее президент встретился с главой компании, стенограмма беседы опубликована в пятницу на сайте Кремля. В ходе встречи Путин поинтересовался у руководителя Газпрома, как сейчас идёт работа по соединению газопроводом Восточной Сибири и Европейской части.

"Проведён предварительный технико-экономический анализ, который дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно. Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии – разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири-2", — обратился Миллер к главе государства.

Путин ответил на эту просьбу утвердительно. "Хорошо, конечно. Договорились", — сказал президент.

Миллер в свою очередь рассказал, что объемы поставок по газопроводу "Сила Сибири-2" могут составить до 50 миллиардов кубометров газа в год.

"Что касается поручения проработать возможности поставки газа транзитом через Монголию для китайского рынка, "Сила Сибири-2", то объёмы поставки могут составить до 50 миллиардов кубометров газа в год", — сказал глава "Газпрома".

"Газпром" и китайская CNPC подписали соглашение о поставках газа в Китай по западному маршруту ("Сила Сибири-2") в 2015 году, оно предусматривает создание новой трубопроводной системы в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы.

ИНВЕСТПРОГРАММА

Инвестиционная программа «Газпрома» на 2020 год запланирована в объеме 1,08 триллиона рублей, компания не видит никаких проблем с исполнением обязательств по ее финансированию, сообщил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если говорить о наших планах на 2020 год, инвестиционная программа запланирована в объеме 1 триллиона 80 миллиардов рублей. Финансовые возможности, финансовая устойчивость компании полностью позволяет ее исполнить. Коэффициент, чистый долг к EBITDA составляет 1,3 – это очень хороший коэффициент инвестиционного рейтинга", — сказал Миллер.

"И мы сегодня говорим о том, что никаких проблем с исполнением наших обязательств по финансированию инвестиционной программы в 2020 году не будет", — отметилон.

В конце декабря совет директоров "Газпрома" одобрил инвестиционную программу компании на 2020 год в объеме 1,105 триллиона рублей, а также бюджет с заложенным в него объемом заимствований в 557,8 миллиарда рублей.

ДОБЫЧА

Возможности "Газпрома" по добыче газа на сегодняшний день составляют 545 миллиардов кубометров в год, это дает компании большой запас прочности, заявил глава компании.

"На сегодняшний день добычные возможности "Газпрома" в области добычи составляют 545 миллиардов кубометров газа, а это значит, что… с учетом добычных мощностей, которые у нас есть, и того газа, который у нас есть в подземных хранилищах, мы в текущий период времени, в первом квартале, можем увеличить объем поставок газа для российских потребителей в два раза", — сказал Миллер.

"То есть такой коэффициент запаса прочности. И без сомнения, до конца ОЗП (осенне-зимнего периода) мы абсолютно точно выполним все обязательства перед нашими потребителями", — добавил он.

Глава "Газпрома" отметил, что компания проходит осенне-зимний период, полностью удовлетворяя потребности как российских, так зарубежных потребителей. "С начала периода отбора "Газпром" закачал в подземные хранилища 72 232 миллиона кубометров газа. Суточная производительность с начала периода отбора составила рекордную цифру – 843,3 миллиона кубометров газа", — сообщил Миллер.

При этом он напомнил, что в 2019 году "Газпром" добыл 500,1 миллиарда кубометров газа и экспортировал в дальнее зарубежье 199,3 миллиарда кубов, что ниже рекордного уровня 2018 года в 201,8 миллиарда кубометров газа. Что касается доли "Газпрома" на европейском рынке, то в прошлом году она составила 35,6%.