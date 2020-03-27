МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ в 2019 году составила 135,2 миллиарда рублей против убытка в 11,5 млрд рублей годом ранее.

Рост чистой прибыли в значительной степени обусловлен резким увеличением прочих доходов, которые подскочили за отчетный год в 3,3 раза – до 167,894 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Большая часть приходится на доходы от переоценки финансовых вложений по текущей рыночной стоимости, которые оказались на уровне 147,835 млрд рублей, увеличившись в 3,6 раза.

Чистые активы составили 484,2 млрд рублей и по состоянию на 31 декабря 2019 года превысили уставный капитал на 283,3 млрд рублей.

"Россети" демонстрируют стабильные результаты деятельности и уверенный рост на протяжении последних трех лет. Улучшение операционной эффективности, снижение издержек за счет применения цифровых технологий и повышение прозрачности для наших акционеров остаются приоритетными направлениями развития", — отметил генеральный директор компании Павел Ливинский, комментируя показатели.