МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером продолжают опускаться, чуть ускоряя снижение, трейдеры оценивают перспективы спроса и предложения на рынке после новостей из Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.31 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 6,64%, до 24,59 доллара за баррель. Ранее показатель дошёл до уровня 24,25 доллара за баррель — минимума с мая 2003 год. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI обваливается на 5,88%, до 21,27 доллара за баррель.

Снижение цен на нефть ранее в пятницу ускорилось после того, как минэнерго Саудовской Аравии сообщило, что королевство не обсуждает с РФ расширение числа участников ОПЕК+, а также не ведет переговоров для "балансировки" нефтяного рынка.

На рынке наличествуют, с одной стороны, перспективы увеличения добычи, а с другой — ожидания падения спроса на сырьё на фоне ситуации с коронавирусом и ожидаемого в связи с этим ослабления мировой экономики.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договорённостей о сокращении добычи нефти, действующих с начала 2017 года, ни о продлении срока их действий. Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля страны — участницы прежнего альянса снимают ограничения на добычу.