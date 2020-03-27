МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. "Сибур" не наблюдает дефицита рублевой и валютной ликвидности в условиях текущей ситуации на рынке, не видит ограничений для продолжения реализации своей инвестиционной программы, сообщает компания.

"В данный момент мы не наблюдаем дефицит рублевой и валютной ликвидности. Несмотря на то, что в настоящий момент мы не видим существенных ограничений для продолжения реализации инвестиционной программы компании, мы проводим оптимизацию бюджета финансирования инвестиционной программы на 2020-2021 годы", — сообщает "Сибур".

Компания при этом отмечает, что падение цен на нефть прежде всего сказывается на котировках СУГ и нафты, пока в меньшей степени затрагивая нефтехимическую продукцию. В то же время из-за объявленного карантина в ЕС наблюдается снижение спроса в странах Евросоюза – основном экспортном рынке компании. Однако "Сибур" прорабатывает диверсификацию логистики и в случае необходимости сможет перераспределить баланс отгрузок по регионам.

"Из-за падения цен на нафту наблюдаем расширение нефтехимических спредов при незначительном падении самих котировок. Из-за логистических ограничений ввиду карантина, возможны перебои с поставками для переработчиков полиолефинов в Европе, также сообщается о закрытии ряда заводов-переработчиков. Крупнейшие европейские производители шин, такие как Continental, Michelin, Pirelli приостановили работы на некоторых производственных активах", — добавляет "Сибур".

Что касается азиатского направления, то объемный спрос на нем остается стабильным, что позволяет компании перенаправить туда основные объемы химической продукции.

"Мы прорабатываем сценарии поддержки не только продаж компании, но и наших клиентов. В средне- и долгосрочной перспективе перераспределение бизнеса компании в пользу нефтехимии за счет выхода на проектную мощность "Запсибнефтехима", как одного из самых конкурентных в мире производств, и большего внутреннего потребления сырья позволит "Сибуру" частично нивелировать негативную динамику в сегменте мидстрима", — заключает компания.