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МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по рейтингу "Газпрома" в национальной валюте до негативного со стабильного, говорится в релизе агентства.

Долгосрочный рейтинг компании в национальной валюте был при этом сохранен на уровне "BBB", в иностранной — на отметке "BBB-", а прогноз по нему по-прежнему стабильный.

Свой пересмотр агентство связывает с недавним падением нефтяных цен, а также всё ещё низкими ценами на газ в Европе.

S&P при этом подтвердило сами долгосрочные рейтинги "Газпрома" в национальной и иностранной валютах, поскольку суверенный рейтинг России остался неизменным, а агентство продолжает ожидать с очень высокой долей вероятности, что правительство РФ обеспечит необходимую поддержку компании в случае необходимости.

Ранее, 19 марта, агентство обновило свои прогнозы стоимости нефти. Теперь оно ожидает нефть марки Brent цен в районе 30 долларов за баррель в оставшуюся часть 2020 года, 50 долларов за баррель в 2021 году и 55 долларов за баррель позднее. S&P в связи с этим также ожидает, что для большинства нефтегазовых компаний мира показатели покрытия основного долга будут ниже рейтинговых критериев, а денежные потоки — болеет слабыми в 2020 году. Но частично влияние низких цен может скомпенсировать девальвация национальной валюты, отмечает агентство.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.