МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. В пресс-службе кабмина РИА Новости подтвердили, что правительство России купило у Роснефти активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.

"Роснефть" ранее объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. В компании уточнили, что продают свои активы компании, на 100% принадлежащий правительству РФ, и в результате продажи будет получен пакет собственных акций в размере 9,6%.

"Правительство Российской Федерации приобрело у ПАО "НК "Роснефть" активы в Венесуэле. Владельцем стала компания, на 100% принадлежащая Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе.