ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар /ПРАЙМ/. Цены на бензин в Израиле в апреле опустятся практически до уровня начала 2009 года на фоне пандемии коронавируса и ситуации с ОПЕК+, исходит из данных министерства энергетики Израиля.

Как следует из информации, опубликованной на сайте ведомства, в апреле цена на бензин с октановым числом 95 при самообслуживании понизится на 17,4% по сравнению с ценами в марте — до 4,89 шекеля за литр (примерно 108 рублей), при услугах заправщика цена упадет на 16,8% — до 5,1 шекеля за литр (примерно 112 рублей).

При этом самая низкая цена была зафиксирована в январе 2009 года — 4,75 шекеля (примерно 105 рублей) при самообслуживании, а самая высокая — в сентябре 2012 года и составляла 8,25 шекеля (примерно 182 рубля).

Как заявил глава управления по вопросам топлива при министерстве энергетики Хен Бар Йосеф, "снижение цены наиболее значимое, какое знал мир за последнее десятилетие".

"Снижение стало результатом двух факторов на мировом рынке нефти. Первое — это коронавирус, который привёл к значительному снижению спроса на авиатопливо, бензин и дизельное топливо для транспорта", — говорится в заявлении Йосефа, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Второй (фактор — ред.), не менее значимый, — это торговая война, развернувшаяся с конца февраля между ОАЭ, Саудовской Аравией и Россией… В результате, цена за баррель нефти снизилась до порядка 30 долларов в мире", — добавил он.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате, с 1 апреля страны-участницы прежнего альянса снимают ограничения по добыче нефти.

СМИ после провала переговоров ОПЕК+ начали писать о начале ценовой войны производителей. Так, появлялись сообщения о том, что ряд стран ОПЕК начали предлагать своим клиентам скидки на апрель. Агентство Рейтер писало, что Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с ее основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене. Одновременно Саудовская Аравия официально объявила о наращивании с апреля поставок нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки, что на 300 тысяч баррелей в сутки выше производственных мощностей королевства.