МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. "Транснефть" предлагает правительству изменить методику расчета тарифа на транспортировку нефти: вместо индекса потребительских цен за основу взять динамику цен в промышленности, строительстве, а также стоимость электроэнергии, рассказал в интервью "Коммерсанту" первый вице-президент компании Максим Гришанин.

"Сейчас тариф компании рассчитывается на основе индекса потребительских цен. Но та продукция, которую закупает "Транснефть", не продается в продовольственном магазине. При расчете какой-то части наших затрат, например расходов на персонал, мы можем применить данные потребительской инфляции. Но к другим статьям расходов, я считаю, нужно применять другие данные официальной статистики, которые также публикует Минэкономразвития: это изменение стоимости электроэнергии, которая является для нас вторым по величине элементом затрат после расходов на персонал, а также индексы цен в промышленности и в строительстве", — сказал он.

Поэтому компания предлагает, начиная с 2020 года, использовать не ИПЦ, а композитный индекс из четырех составляющих. И уже к этому композитному индексу применять коэффициент 0,95 в рамках принципа "инфляция минус" (тарифы "Транснефти" в 2018–2020 годах должны индексироваться с коэффициентом 0,9–1 к инфляции). Гришанин отметил, что компания внесла свои предложения в правительство. "Сейчас идет обсуждение, министерства присылают нам дополнительные вопросы. Пока общей реакции на них компания не получила", — сказал он.

По его словам, новая методика увеличит тариф менее чем на 1%. "Естественно, он будет выше, но не драматично. Меньше чем на 1%. То есть если взять целевой ориентир по ИПЦ в 4%, то с учетом наших предложений с использованием композитного индекса и принципа "инфляция минус" наш тариф вырос бы на 4,6%", — пояснил он.

Он также прокомментировал включение в тариф дивидендной составляющей. "Такое решение должно быть принято на высшем уровне. Пока те варианты индексации нашего тарифа, которые обсуждаются, в 4–4,6% в год, не предполагают включение дивидендов. Если они будут учитываться, ставка должна вырасти на двузначную цифру", — сказал Гришанин.

Он рассказал, что идея введения "эталонного тарифа" не встретила одобрения. "Мы совместно с ФАС целый год работали над этой идеей. Исходя из расчетов, применение эталонного тарифообразования в первый год регулирования привело бы к резкому скачку стоимости услуг на двузначную цифру. Такой вариант, конечно, никого не устроил, так что эта идея сейчас не очень популярна", — сказал он.