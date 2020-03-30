МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) по всему миру начали приостанавливать производство либо снижать объёмы переработки, поскольку спрос на топливо оказался под серьезным давлением из-за пандемии коронавируса, передаёт агентство Рейтер.

По оценке агентства, мировой спрос на топливо сократится в следующем квартале на 15–20%, главным образом из-за прекращения большинства авиаперевозок по всему миру в связи с распространением коронавируса. Рейтер отмечает, что резкое снижение спроса на нефтепродукты неизбежно окажет серьезное влияние на работу нефтеперерабатывающих заводов.

"В пятницу было объявлено о первых остановках нефтеперерабатывающих заводов в Индии и ряде европейских стран. Итальянская API временно остановит работу на своем нефтеперерабатывающем заводе в Анконе, мощность которого составляет 85 тысяч баррелей в сутки. В Индии крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals также объявили о форс-мажорных обстоятельствах", — отмечает агентство.

Тем временем ряд других НПЗ предпринимает необходимые меры для сокращения объемов переработки. Ранее агентство сообщало, что американская ExxonMobil сокращает производство на своем заводе в Батон-Руже в США. Некоторые НПЗ в Великобритании и Германии также сократили объемы производства, французская дочерняя компания ExxonMobil планирует адаптировать производство к падающему спросу.

Снижение потребности в нефтепродуктах идёт рука об руку и с падением спроса на само сырьё. По мнению главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, мировой спрос на нефть из-за коронавируса может упасть на 20 миллионов баррелей в день, а хранилища нефти скоро могут быть заполнены.

Основные факторы падения спроса — вирусная пандемия и "ценовые войны" на рынке нефти. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, почти 30 тысяч человек скончались. Тем временем страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров договорённостей об ограничении добычи нефти, ни о продлении сроков их действия, и с 1 апреля снимаются все ограничения на добычу. В результате с начала марта мировые цены на нефть упали уже примерно на 40%, а сначала года — более чем вдвое.