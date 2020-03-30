МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. "Газпром экспорт" изучает решение Стокгольмского арбитража по пересмотру цен на газ для польской PGNiG, давать оценку по суммам возможных выплат пока считает преждевременным, сообщили журналистам в компании.

"Тридцатого марта ООО "Газпром экспорт" получило решение Арбитражного трибунала в Стокгольме в рамках арбитражного разбирательства по пересмотру цены на поставляемый газ по контракту с польской компанией ПГНиГ", — сообщили в пресс-службе.

"В настоящее время мы изучаем данное решение. Пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно", — заявили в" Газпром экспорте".