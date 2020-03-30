Трамп и Путин согласились, что на мировом рынке энергии важна стабильность — Белый дом
ВАШИНГТОН, 30 мар /ПРАЙМ/. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин согласились в ходе телефонного разговора в важности стабильных рынков энергии, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
"Президент Трамп и президент Путин согласились в важности стабильности на мировых рынках энергии", — говорится в письменном заявлении Дира.
Также, по его словам, обсуждались другие "критически важные двусторонние и глобальные вопросы", включая коронавирус и Венесуэлу.
https://1prime.ru/energy/20200330/831170659.html