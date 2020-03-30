МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. "Транснефть", "Сургутнефтегаз" и Total урегулировали последствия инцидента на "Дружбе" в отношении поставок Total, включая поставки в Германию, сообщает российская монополия. На завершающей стадии находятся переговоры с "Газпром нефтью" в отношении поставок концерну Total, уточняет "Транснефть".

"Руководствуясь решениями совета директоров ПАО "Транснефть" от 24 июля 2019 года, компания, ПАО "Сургутнефтегаз" и французский концерн Total завершили урегулирование последствий инцидента, связанного с попаданием в результате противоправных действий третьих лиц в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода "Дружба" нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ, в отношении объемов нефти, поставленных в адрес Total, включая поставки на рынок Германии", — говорится в сообщении.

Подписанные документы касаются поставок нефти "Сургутнефтегаза" танкерными партиями из порта Усть-Луга и объемов, направленных в адрес немецкого нефтеперерабатывающего завода "Лейне" (Leuna), принадлежащего группе Total, уточняет "Транснефть".

Сумма урегулирования покрывает претензии "Сургутнефтегаза", Total и связанных с ними лиц, включая претензии немецкого НПЗ Лейне, и не превышает предельный размер компенсации в 15 долларов за 1 баррель некондиционной нефти, отмечает монополия.

Также "Транснефть" подчеркивает, что находится "в завершающей стадии переговоров с компанией "Газпром нефть" в отношении поставок на немецкий завод концерна Total".

В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Компенсации пострадавшим компаниям выплачивает "Транснефть". Объем резерва для таких выплат заложен по состоянию на конец 2019 года в объеме 26,066 миллиарда рублей. Изначально на эти цели было зарезервировано 23 миллиарда.