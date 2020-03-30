ЛОНДОН, 30 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Цена на нефть марки Brent в 2020 году составит в среднем 33,8 доллара за баррель, в 2021 году вырастет до 45,5 доллара на фоне некоторого восстановления экономики и спроса на "черное золото". Такой прогноз содержится в отчете британского аналитического агентства Oxford Economics (OE).

По оценке экспертов, после распада сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия меняет свою стратегию "в пользу максимизации поставок".

"Сейчас мы прогнозируем резкое увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии до конца года и в первой половине 2021 года", — отметили в ОЕ.

Там ожидают, что сокращение спроса на нефть и увеличение предложения со стороны ОПЕК + будут поддерживать низкие цены на нефть.

"Мы прогнозируем, что цена Brent составит в среднем 33,8 доллара за баррель в 2020 году и 45,5 доллара — в 2021 году", — отмечается в отчете.