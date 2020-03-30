МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Добыча нефти в Ливии продолжает сокращаться с января, когда были заблокированы пять портов, и по состоянию на 29 марта достигла 79 655 баррелей в день, следует из официального сообщения Ливийской национальной нефтяной компании (NOC).

Компания отмечает, что суммарные потери от нефтяной блокады уже составляют около 3,809 миллиарда долларов. Неделей ранее, 22 марта, добыча составляла 95 837 баррелей в день, а потери составляли 3,536 миллиарда долларов. До блокады и объявления форс-мажора 18 января добыча находилась на отметке в 1,22 миллиона баррелей в день. Таким образом, потери добычи составляют около 93,5%.

NOC — интегрированная государственная нефтегазовая компания Ливии. Основана в 1970 году, штаб-квартира расположена в Триполи.

В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в этих портах.