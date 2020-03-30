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МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. "Газпром экспорт" изучает решение Стокгольмского арбитража по пересмотру цен на газ для польской PGNiG, давать оценку по суммам возможных выплат пока считает преждевременным, сообщили журналистам в компании.

"Тридцатого марта ООО "Газпром экспорт" получило решение Арбитражного трибунала в Стокгольме в рамках арбитражного разбирательства по пересмотру цены на поставляемый газ по контракту с польской компанией PGNiG", — сообщили в пресс-службе.

"В настоящее время мы изучаем данное решение. Пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно", — заявили в" Газпром экспорте".

Польская нефтегазовая компания PGNiG в понедельник заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиардов долларов. По данным PGNIG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке. Решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года.

Контракт от 1996 года (так называемый "Ямальский контракт") предусматривает поставки в Польшу до 10 миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту была снижена на 10%. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости. По мнению польской стороны, цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка.

Арбитраж в июле 2018 года вынес промежуточное решение по иску PGNiG к "Газпрому" о пересмотре цен на газ. PGNiG сообщала, что суд признал доводы компании и постановил в этом решении, что имеется контрактная предпосылка, дающая право PGNiG требовать снижения цены в долгосрочном контракте, на основании которого "Газпром" поставляет газ в Польшу. В октябре 2018 года "Газпром" обжаловал в Стокгольмском суде промежуточное решение арбитража.