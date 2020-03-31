МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Запрос нефтяных компаний Техаса провести слушания о регулировании в штате добычи не удивляет при текущем состоянии рынка, считает комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон.

По словам комиссара, производители нефти Техаса ранее официально попросили регулятор провести слушания по данному вопросу. "Это не удивляет, учитывая значение глобального переизбытка предложения, возникшего из-за ослабления спроса коронавирусом и ценовых войн", — написал Ситтон на свой странице в Twitter.

После распада сделки ОПЕК+ и на фоне пандемии коронавируса цены на нефть в марте обвалились почти вдвое. Нефтегазовые компании повсеместно заявляют о сокращении инвестиций. Минэнерго США, крупнейшей нефтедобывающей страны в мире, даже ожидает начала падения добычи нефти в стране в мае.

При этом Техасе, где добывается больше всего американской нефти, компании обратились к уполномоченному регулятору с идеей впервые почти за 50 лет вернуться к пропорциональному распределению добычи. После этого представитель регулятора (Техасской железнодорожной комиссии) Райан Ситтон разговаривал с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. Но председатель комиссии Уэйн Кристиан выразил сомнения по поводу такой идеи. По его словам, Техас в вопросе регулирования добычи нефти не должен действовать один и любой шаг должен совершаться вместе с другими нефтедобывающими штатами и странами.

Аналогичную мысль, но по поводу ОПЕК+ выразил на прошлой неделе замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. Россия считает, что только альянс не может сокращать добычу нефти, для поддержания баланса на рынке нужно большее количество стран, сообщил он. Но Саудовская Аравия после этого поспешила заявить, что министр энергетики королевства не обсуждал со своим российским коллегой вопрос увеличения числа участников сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и не ведет никаких переговоров по балансировке рынка.

В понедельник по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обсудили состояние рынка нефти и договорились о консультациях на эту тему на уровне министров энергетики. А представитель Белого дома Джадд Дир позднее заявил, что президенты согласились в ходе телефонного разговора в важности стабильных рынков энергии.