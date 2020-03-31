МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Министр энергетики США Дэн Бруйетт обсудит с главой Минэнерго РФ Александром Новаком ситуацию на глобальном нефтяном рынке, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление американского министерства.

Согласно заявлению, главы министерств обсудят способы, с помощью которых "крупнейшие мировые производители (нефти — ред.) могут справиться с проблемой волатильности на мировых рынках нефти в этот беспрецедентный период волнений", пишет агентство.

При этом, когда именно пройдут переговоры, не указывается.

В понедельник по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обсудили состояние рынка нефти и договорились о консультациях на эту тему на уровне министров энергетики. Как позднее заявил представитель Белого дома Джадд Дир, президенты в ходе телефонного разговора отметили важность стабильных рынков энергии.