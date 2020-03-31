МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. На бензиновом рынке РФ сложилась патовая ситуация – из-за действующего сейчас демпферного механизма моторное топливо не дешевеет, как за границей на фоне падения цен на нефть. Сейчас литр импортного бензина со всеми сборами стоит дороже отечественного.

Аналитики рассуждают, что будут делать власти – закрывать границу для импорта или менять демпфер. Оба эти варианта могут привести к очередному подорожанию топлива.

Россия может начать импорт бензина из Европы, вернувшись к состоянию 1990-х годов. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на расчеты Reuters, импортный европейский бензин с учетом всех налогов сейчас дешевле отечественного на 6-8 тысяч рублей за тонну в зависимости от сорта.

Дело в том, что с конца февраля цены на бензин в Европе упали на 59% вслед за котировками нефти (-55%). "В результате крэк-спред бензина за март также сократился — с 70 до 13 долларов за тонну. Между тем, российские оптовые цены на бензин оказались более устойчивыми, снизившись лишь на 27% в долларовом выражении, из-за чего премия на внутреннем рынке выросла с 70 долларов за тонну в конце февраля до 190 долларов за тонну к концу марта", — пишут в своем обзоре аналитики ВТБ Капитал.

В марте источник в одной из крупных нефтяных компаний сообщил, что снижение мировых цен на нефть привело к росту доли налогов в стоимости бензина в РФ до 60%, что вдвое выше, чем годом ранее. Именно поэтому сокращение цен на сырье не привело к удешевлению моторных топлив, как это происходит в США. Власти РФ заверяют, что цены на топливо в России будут прогнозируемыми, их рост не превысит инфляцию.

ДЕМПФЕР ПОДВЕЛ

Причиной сложившейся ситуации является действующий демпферный механизм, придуманный, чтобы сглаживать влияние колебаний цены на нефть на стоимость топлива в РФ. При дорогой нефти бюджет компенсировал нефтяникам потери от того, что они продавали топливо внутри страны, а не на экспорт. Если нефть дешевеет, то уже нефтяники платят в бюджет. Именно это сейчас и происходит. Налоговые издержки нефтекомпании закладывают в будущие цены для потребителей, за счет чего и возникает премия для импорта.

Фактически на рынке создался прецедент, когда моторное топливо на российском рынке продается с премией̆ не только к экспортной̆ альтернативе (что сейчас компенсируется демпфером), но и к потенциальному импорту европейского бензина и дизеля, указывают аналитики Альфа-банка.

Из-за низких цен на нефть российские НПЗ оказались на грани рентабельности – за счет демпферного механизма дотации отрасли из бюджета сократились в три раза, при этом выплаты производителей в бюджет также выросли почти в три раза, указал начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.

По оценке ВТБ Капитала, от того, что отрицательный демпфер на бензин превышает премию на внутреннем рынке, более других компаний сектора может пострадать "Газпром нефть" (как наиболее зависимая от внутреннего рынка), а менее других – "Сургутнефтегаз".

ТАК ЛИ ОПАСЕН ИМПОРТ

При этом аналитики придерживаются разных точек зрения относительно опасности импортной "бензиновой альтернативы" и ее доступности в России.

"Единственным разумным решением может быть введение заградительных импортных пошлин на топливо, чтобы защитить российских игроков от существенной потери доли рынка ", — считают в Альфа-банке.

Но далеко не факт, что тот самый импорт, как по заказу, хлынет в Россию. По мнению аналитика "Финама" Алексея Коренева, несмотря на очевидную выгоду, поставки из-за границы не заработают в полную силу. В отличие от 90-х годов прошлого века для их организации требуется пройти огромное количество согласований, получить массу разрешений, что для потенциальных экспортеров станет слишком сложной задачей.

"К тому же, нельзя забывать о логистических расходах – далеко не везде есть инфраструктура для принятия импортного топлива, особенно если речь идет не о европейской части России. Решать эти вопросы чересчур долго, хлопотно и дорого", — рассуждает он.

Поставки из Белоруссии, которыми пугает "Коммерсант", также не представляют собой существенной угрозы для отечественных игроков, поскольку весь необходимый для России объем она все равно не обеспечит. После временного сокращения объемов производства на белорусских НПЗ для вывода их на полную мощность потребуется время, за которое нефтяная конъюнктура может вновь поменяться.

ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ

Власти заявляют, что изменений в механизм демпфера на фоне падения цен на нефть вносить не планируется, так как он исправно работает. Однако, по мнению Коренева, оптимальным вариантом в сложившейся ситуации была бы именно корректировка демпферного механизма, который задумывался, прежде всего, для обычных рыночных колебаний, а не для форс-мажоров, каковым является пандемия коронавируса.

"Этот механизм не статичный – он должен постоянно совершенствоваться, улучшаться. Но заниматься этим опять-таки долго и хлопотно, поэтому проще, как обычно это делается в России, взять и запретить импорт", — считает он.

По словам Карпунина, увеличивать стоимость топлива на внутреннем рынке НПЗ не могут, а потому, вероятнее всего, скоро встанет вопрос о сокращении производства на некоторых предприятиях.

"При этом демпфер действительно является статьей пополнения российского бюджета, поэтому для государства может оказаться выгоднее покупать импортный бензин, чем пересматривать механизм регулирования стоимости топлива внутри страны", — высказал он мнение.

Для потребителя ни один вариант развития ситуации не выглядит оптимистично. Пересмотр демпфирующего механизма потребует поиска дополнительных источников наполнения бюджета – так или иначе, может вырасти стоимость того же бензина и дизтоплива. Импортный бензин в страну без дополнительных сборов также вряд ли допустят. А это значит, что риск роста цен на топливо обеспечен при любом развитии ситуации. Увеличение стоимости топлива может привести к умеренному снижению спроса. Негативными последствиями для рынка могут стать ухудшение финансового положения производящих нефтепродукты компаний, заключил аналитик.