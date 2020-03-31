ВАШИНГТОН, 31 мар — ПРАЙМ. США изучают информацию о новой компании "Росзарубежнефть", созданной после ухода "Роснефти" из Венесуэлы, и ждут ее первых шагов, заявил во вторник журналистам спецпредставитель госдепа по Венесуэле Элиотт Абрамс.

"Мы пытаемся узнать об этом больше: что это за компания, какие действия она предпримет, возьмет ли она 100% того, что делает "Роснефть", или меньше. Это пока неясно, но я считаю, что это ясная реакция на падение цен на нефть", — сказал он.

Правительство в лице Росимущества 28 марта учредило компанию "Росзарубежнефть" с уставным капиталом 322 752 миллиарда рублей. Компания "Росзарубежнефть" была зарегистрирована в день, когда "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих венесуэльских активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен на 9,6% собственных акций.