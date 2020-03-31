МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом в пределах 11%, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" поднялась на 7,93%, до 4,07 доллара, "Новатэка" — на 6,76%, до 115,3 доллара, "Лукойла"- на 8,11%, до 60 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 5,86%, до 4,64 доллара, "Газпром нефти" — на 7,59%, до 19,56 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 2,17%, до 24,92 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 5,53%, до 11,06 доллара, НЛМК — на 8,38%, до 15,9 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 4,63%, достигнув 0,82 доллара, Сбербанка — на 4,96%, до 9,53 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 11,15%, до 11,56 доллара.

GDR АФК "Система" поднялись в стоимости на 7,1%, до 3,32 доллара, цена бумаг "Магнита" выросла на 3,49%, до 8,96 доллара. Цена расписок "Ленты" поднялась на 3,41%, до 1,94 доллара.

Российский рынок акций во вторник вырос на 3-6% по основным индексам на фоне возврата спроса на рисковые активы и рублевые, в частности. Растущий рубль и попытки рынка нефти стабилизироваться и восстановиться поддержали рост стоимости российских акций.