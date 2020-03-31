МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Около 65,5 тысячи человек в Ингушетии остались без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи, сообщает Минэнерго РФ.

Как отмечается, 31 марта в 19.35 действием токовой защиты отключилась работающая в тупиковом режиме воздушная линия электропередачи 110 кВ Плиево-Вознесеновская-2 с отпайкой на подстанции Ачалуки (Л-129) с неуспешным автоматическим повторным включением.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Малгобекского района (около 65 500 человек). Мощность отключенных потребителей — 14,0 МВт ", — говорится в сообщении министерства.

Температура наружного воздуха составляет 9 градусов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.