МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Нефть марки Brent пережила свой худший квартал за десятилетия, упав в цене почти в 3 раза, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов вторника цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Вrent снизилась на 0,22%, до 22,74 доллара за баррель. С начала года показатель упал на 65,5%. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,9%, до 20,48 доллара за баррель.

В начале года цены на нефть находились в районе 60-66 долларов. Котировки резко обвалились на 25% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с начала марта нефть марки Brent опускалась ниже 22 долларов за баррель, а WTI — ниже 20 долларов.

Теперь ОПЕК+ будет продолжать работать в рамках действующей хартии сотрудничества, но с 1 апреля обязательств ограничивать добычу ни у кого не будет. Саудовская Аравия, которая является одним из крупнейших экспортеров нефти, сообщила о своем намерении увеличить добычу сырья и снизить на нее цену.

Дополнительное давление на котировки оказало распространение коронавируса, которое оказало негативное влияние на развитие мировой экономики и снизило спрос на нефть.