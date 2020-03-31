МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Начало реализации проекта по строительству нефтепровода Keystone XL ожидается этой весной, сообщает газета Hill со ссылкой на руководство компании TC Energy.

Как отметила представитель компании, подготовительные работы уже ведутся на протяжении нескольких недель. Запуск нефтепровода запланирован на 2023 год.

Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

В 2015 году тогдашний президент Барак Обама отказался от строительства нефтепровода, объявив, что оно противоречит национальным интересам США. Затем президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL.