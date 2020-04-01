МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. США в январе 2020 года резко увеличили экспорт сжиженного природного газа в Турцию — с нулевого показателя до 32,637 миллиарда кубических футов (около 924 миллионов кубических метров), следует из данных управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Хотя поставки американского СПГ в Турцию за отслеживаемый EIA период (2016-2020 года) никогда не осуществлялись на ежемесячной основе, их объем максимально достигал лишь 9,976 миллиарда кубических футов (282 кубометра) — в декабре 2018 года.

Более того, Турция в январе заняла третье место среди крупнейших импортеров американского СПГ. На первой строчке рейтинга была Южная Корея, закупившая 44,625 миллиарда кубических футов, а на втором — Япония (32,28 миллиарда кубических футов).

Турция традиционно является одним из крупнейших потребителей российского газа, поставляемого "Газпром". Однако в последние годы экспорт российской компании в страну падает. Так, в 2019 году показатель снизился на 35% с уровня 2018 года — до 15,51 миллиарда кубов.

Как отмечал в марте начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорт" Сергей Комлев, поставки газа в Турцию в прошлом году сократились на 8,5 миллиарда кубометров по сравнению с 2018 годом из-за экономического кризиса в стране, слабой лиры и увеличения поставок СПГ. По его словам, в январе наблюдалось восстановление экспорта газа "Газпрома" в Турцию на фоне холодной зимы, однако в феврале отборы вновь стали снижаться.