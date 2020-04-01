МЕХИКО, 31 мар /ПРАЙМ/. Мексиканская нефтяная корпорация Pemex сообщила о продолжении непрерывного цикла работы и поставок нефти, несмотря на строгие карантинные меры в стране в связи с распространением коронавируса.

"Компания продолжает выполнять свои основные функции, следуя плану обеспечения непрерывной деятельности, чтобы обеспечить поставки топлива и не повредить развитию и экономике страны", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Pemex подчеркнула, что все складские и диспетчерские терминалы корпорации имеют достаточные запасы для удовлетворения потребностей населения.

В документе указано, что компания сократила необязательные функции и последовательно перевела часть сотрудников на удаленный режим работы согласно требованиям минздрава, а также принимает дополнительные усилия по очистке и дезинфекции на местах, где продолжаются работы.

Накануне власти Мексики объявили чрезвычайную ситуацию в санитарной сфере и дополнительно ужесточили карантинный режим на 30 дней. По последним официальным данным, в стране зафиксированы 1094 случая заражения коронавирусом и 201 летальный исход.