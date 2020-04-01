ВАШИНГТОН, 1 апр /ПРАЙМ/. Министры энергетики США и РФ Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили во вторник мировые цены на нефть и договорились о диалоге с участием G20, сообщает пресс-служба американского минэнерго.

"Министр Бруйетт и министр Новак обсудили развитие энергетического рынка и договорились продолжить диалог между крупнейшими производителями и потребителями энергии, в том числе в рамках G20, чтобы справиться с этим беспрецедентным периодом перебоев в мировой экономике. Министр с нетерпением ожидает продолжения бесед со своими коллегами по всему миру на эту важную тему", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бруйетт и Новак провели "продуктивную дискуссию", которая стала развитием телефонного разговора президентов США и России 30 марта.