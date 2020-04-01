МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. "Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай после плановых профилактических работ на газопроводе, сообщила компания.

"Тридцать первого марта на газопроводе "Сила Сибири" завершились плановые профилактические работы. Поставки газа китайским потребителям возобновлены и идут в штатном режиме", — сообщила компания.

Профилактические работы начались 16 марта, даты их проведения были согласованы с китайской CNPC. Стороны договорились проводить плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью.

"Газпром" и CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках газа в Китай по "восточному маршруту". Он заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря 2019 года. В 2020 году "Газпром" планировал поставить в Китай до 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году – до 10 миллиардов, в 2022 году – до 15 миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания намерена достичь к 2025 году.