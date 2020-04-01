МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Главы Минэнерго России и США Александр Новак и Дэн Бруйетт в ходе телефонного разговора, состоявшегося 31 марта, отметили риски для стабильного снабжения рынка нефтью после начала восстановления мировой экономики, сообщило российское энергетическое ведомство.

"Министры отметили, что падение спроса и избыток на нефтяном рынке не способствуют поступательному развитию мировой энергетики и создают риски стабильного снабжения рынка после начала восстановления мировой экономики", — говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Главами энергетических ведомств была отмечена необходимость конструктивного ответа на существующие вызовы и последующее продолжение диалога", — также говорится в сообщении.