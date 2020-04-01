МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин пока не планирует телефонного разговора с Саудовской Аравией, диалога по рынку нефти между сторонами нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Америка дрогнула первой: США просят о нефтяном перемирии

"Нет, в настоящий момент нет", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Пока в обозреваемой повестке дня президента нет, но это не значит, что он не появится при необходимости. Вы знаете, сейчас очень оперативно согласовываются телефонные звонки", — сказал Песков.

Он также заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут иметь разногласия, но двусторонние отношения позволяют осуществлять эффективный диалог. "Что касается наших отношений с Саудовской Аравией, то они на достаточно высоком уровне, безусловно, у нас могут быть определенные разногласия, но в целом наши двусторонние отношения с Саудовской Аравией позволяют при необходимости осуществлять достаточно эффективный диалог", — заявил пресс-секретарь президента.

Таким образом Песков прокомментировал вопрос о том, что президент США Дональд Трамп заявил о содействии в возобновлении переговоров между Москвой и Эр-Риядом.