МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Текущие цены на энергоносители оказывают негативное влияние на все страны, экспортирующие "черное золото", но чаще всего эксперты пытаются оценить потери Саудовской Аравии и России, как главных участников нынешнего кризиса. Кто из них потеряет больше? Проанализировать это взялось издание Al Araby, перевод материала которого приводит ИноСМИ.

По его оценке, Россия теряет от 100 до 150 миллионов долларов в сутки при цене 40 долларов за баррель нефти, и ей нужна цена на уровне 50 долларов за баррель для сбалансированного государственного бюджета и исполнения социальных обязательств. Отсутствие возможности занимать средства за рубежом из-за санкций США приведет к замедлению темпов роста экономики до нуля и даже до рецессии.

Как сообщает журнал Forbes, убытки российских бизнесменов и состоятельных граждан, вызванные резким падением курса рубля и снижением доли российских компаний на мировых рынках, превысили 8,8 миллиарда долларов.

Несмотря на будущие большие потери для российской экономики, она зависит от доходов от продажи энергоносителей лишь на 50% по сравнению с саудовской экономикой, где этот показатель более двух третей, пишет издание. Чтобы компенсировать сокращение доходов, королевству пришлось увеличить налоговое бремя для граждан с 5% в 2000 году до более 30% в 2018 году.

Привычное состояние саудовского бюджета – дефицитное: последний профицит наблюдался в 2005 году. Страна сокращает дефицит за счет повышения ряда налогов, цен на топливо и государственных сборов за услуги.

Кроме того, на топливо по-прежнему приходится большая часть саудовского экспорта. В 2000 году показатель составлял около 92,1%, а в 2017-м он снизился почти до 80%. Согласно оценкам, снижение цен на нефть обходится Саудовской Аравии в 400 миллионов долларов в день, то есть около 150 миллиардов в год.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Характер саудовской экономики и неспособность государства диверсифицировать свое производство, несмотря на ряд реформ привели к тому, что страна не может противостоять истощению природных ресурсов и развить конкурентоспособность на международной арене, пишет Al Araby. Без этого отсутствие нефтяных доходов означает для нее использование государственных резервов и внешние заимствования.

Валютные активы Саудовской Аравии непрерывно сокращались. Они уменьшились с 737 миллиардов в августе 2014 года до 529 миллиардов в конце 2016 года и 493 миллиардов долларов в апреле 2017 года. В конце 2019 года они увеличились до 503 миллиардов долларов. Общее сокращение активов связано с решением правительства покрыть огромный дефицит бюджета, вызванный падением цен на нефть с 2014 года.

Другими словами, валютные резервы Саудовской Аравии за последние пять лет уменьшились более чем на 30%, хотя цена на нефть в течение этого периода не падала ниже 45 долларов. Если цены опустятся ниже 30 долларов, можно ожидать полное истощение саудовских валютных резервов в течение следующих пяти лет, прогнозирует издание.

При этом на саудовском бюджете лежит существенная нагрузка — выплаты по облигациям, стоимость которых составляет почти 50% от общей стоимости бумаг стран региона, финансирование заработной платы госслужащих. Запланированные бюджетом расходы являются основным двигателем экономической активности, темпы которой снизились из-за прошлых реформ. Вне всякого сомнения, увеличение дефицита бюджета в результате еще большего падения цен на нефть повлечет за собой суровые меры экономии, а также нагрузку на граждан.

По словам Кристин Смит Диван из Института арабских государств Персидского залива (Вашингтон), "весьма ожидаемо наблюдать аресты в королевстве на фоне провала переговоров с Россией". Наследный принц понимает, что экономическая ситуация ухудшится, поэтому он хочет обеспечить стабильность перед новыми вызовами.

ПОИСКИ ВЫХОДА

Саудовская Аравия — пример государства-рантье, уязвимого перед лицом внешних потрясений. Снижение цен на нефть повлечет за собой серьезный экономический кризис в королевстве, главное бремя которого будут вынуждены нести простые саудовцы, так как страна не сможет выполнять внешние обязательства, будь то из-за войны в Йемене или закупок американского оружия в свете усиления вражды с иранским режимом.

"Наследный принц Саудовской Аравии вовлек королевство в самоубийственную дуэль с русским медведем. Нет никаких сомнений, что проиграют обе стороны, но потери Саудовской Аравии будут больше и цену нынешнего конфликта заплатит народ. Вряд ли можно будет рассчитывать на поддержку ОАЭ, так как вполне вероятно, они столкнутся с другими проблемами. Нормализация отношений с Катаром, ускорение урегулирования в Йемене и изменение политики в пользу стратегических интересов, а не личных прихотей, могут послужить саудовскому гражданину во благо во время кризиса. Но согласятся ли на это власти страны?", — задает вопрос издание.