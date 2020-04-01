МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу французского нефтегазового гиганта Total S.A., находящемуся на уровне "Аа3", до негативного со стабильного, говорится в релизе агентства.

"Негативный прогноз отражает растущую вероятность того, что Total не сможет поддерживать показатели кредитоспособности, сопоставимые с рейтингом Аа3", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Moody's поясняет, что давление на кредитные показатели компании окажет ослабление нефтяного сектора, находящегося под влиянием быстрого распространение коронавируса, ухудшения перспектив развития мировой экономики и падения цен на нефть.

Агентство также сообщило, что соотношение нераспределенного денежного потока (RCF) к долгу компании в 2019 году составил 29%. В 2020 году Moody's ожидает значительного ухудшения этих показателей и их восстановления в 2021 году.

"Ухудшение показателей Total будет обусловлено существенным сокращением прибыли компании и денежных потоков. Доходы Total от добычи нефти пострадают от низких цен на нефть, которые вызваны пандемией коронавируса и ценовой войной", — указывает агентство, уточняя, что оно ожидает восстановления цен на нефть до 50-70 долларов за баррель не ранее 2022 года.

Нефтегазовая компания Total работает более чем в 130 странах мира, штат превышает 100 тысяч сотрудников. Акционер российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером выступает "Новатэк".