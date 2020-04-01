МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Значение топливных демпферов в марте по-прежнему оставалось отрицательным, как и в феврале, однако коэффициенты для бензина и для дизельного топлива резко усилили отрицательное значение, сообщило аналитическое агентство Argus Media. Это произошло в связи со снижением котировок нефтепродуктов в Северо-Западной Европе (СЗЕ).

Как сообщает Argus, демпфирующий коэффициент для бензина снизился в марте до минус 12 581 рублей на тонну с минус 1923 рублей на тонну в феврале. Котировки этого продукта на базисе СЗЕ уменьшились за месяц в среднем до 269 долларов за тонну с 513 долларов за тонну. Для сравнения, в марте 2019 году демпфирующий коэффициент для бензина был положительным и составлял 3613 рублей на тонну.

"Котировки бензина в Европе упали в марте в связи с ослаблением спроса на топливо из-за распространения коронавируса и введения карантина в европейских странах и США", — поясняет агентство.

Значение демпфера для дизельного топлива сократилось в минувшем месяце до минус 6947 рублей на тонну с минус 1995 рублей на тонну в феврале. Средняя стоимость этого продукта в СЗЕ в марте составила 350 долларов на тонну по сравнению с 501 долларами за тонну месяцем ранее. В марте прошлого года значение коэффициента для дизтоплива было на уровне 5637 рублей на тонну.

"Стоимость партий дизельного топлива в СЗЕ сократилась также из-за низкого потребления продукта в условиях ограниченного передвижения внутри стран. Однако в конце марта котировки продукта поддержал спрос со стороны компаний, оказывающих услуги доставки", — отмечает Argus, замечая, что нефть на мировых рынках также заметно дешевеет.

Демпфирующий коэффициент является частью расчета обратного акциза на нефть, который выплачивается российским переработчикам в качестве компенсации за рост цен на сырье в рамках налогового маневра. Он задуман как механизм для предотвращения повышения цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Отрицательный демпфер означает, что нагрузка на российских нефтяников вырастет ещё сильнее.

В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.