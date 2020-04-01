ВАШИНГТОН, 1 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп в пятницу встретится с руководителями крупнейших нефтяных компаний США, чтобы обсудить меры правительства для помощи отрасли, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

"Президент Трамп планирует встретится в пятницу с руководителями некоторых крупнейших нефтяных компаний США, чтобы обсудить правительственные меры, для помощи отрасли, чтобы пережить беспрецедентный крах нефтяных цен", — сообщает издание.

По его данным, встреча должна состояться в Белом доме, и в ней примут участие главы Exxon Mobil, Chevron, Occidental Petroleum, Continental Resources и другие.

Пандемия коронавируса привела к сокращению мирового спроса на нефть и топливо, поскольку правительства, стремясь замедлить распространение COVID-19, закрывают границы и ограничивают передвижение по миру. Ценовая война на нефтяном рынке, разразившаяся в начале марта, также усугубила кризис, наводнив его сырьем.