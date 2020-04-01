МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Открытые слушания о регулировании нефтедобычи в Техасе запланированы на 14 апреля, заявил комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон.

"Мы только в понедельник получили от добывающих компаний просьбу организовать встречу по оценке рынка для обсуждения пропорционального распределения добычи… Сейчас мы ориентируемся на 14 апреля", — заявил он.

"Четырнадцатого апреля состоится открытое заседание, на котором мы выслушаем мнения, обратную связь от всех. Там будут нефтедобытчики… экономисты, учёные, статистики", — продолжил Ситтон.

От отметил, что участники встречи попытаются обсудить механизмы возможного регулирования добычи в Техасе, а также определить, как оно может быть использовано "чтобы начать международное движение для стабилизации рынка нефти".

В понедельник нефтяные компании Техаса попросили провести официальные слушания по вопросу регулирования добычи в штате. Ранее компании обратились к уполномоченному регулятору с идеей впервые почти за 50 лет вернуться к пропорциональному распределению добычи.