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МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Техасская железнодорожная комиссия (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) начала выстраивать контакты с другими штатами США по вопросу регулирования добычи нефти, заявил комиссар комиссии Райан Ситтон в ходе онлайн-брифинга.

"Мы пока не знаем ответа на этот вопрос, но мы начали выстраивать контакты… Пока формального взаимодействия я не вел, но ожидаю его в будущем, потому что все в мире сейчас следят за этим вопросом", — ответил он на вопрос о том, будут ли другие штаты США работать с Техасом над вопросом сокращения добычи нефти.

Ситтон добавил, что фактически сокращение добычи нефти только Техасом в нынешних условиях не принесет стабильности глобальному рынку. "Если спросите меня, нужно ли Техасу начать распределять добычу, чтобы привести мировой рынок в стабильное состояние, то нет, в этом нет смысла. Но, если это дает нам возможность вести разговор о лидерской роли в данной сфере с ОПЕК, Саудовской Аравией, русскими, чтобы вернуть отрасль к балансу в это необычное время, когда все так в этом нуждаются, то, я думаю, сейчас самый момент сделать это. Хотя бы, изучить возможность", — подчеркнул он.

В понедельник нефтяные компании Техаса попросили провести официальные слушания по вопросу регулирования добычи в штате. Ранее компании обратились к уполномоченному регулятору с идеей впервые почти за 50 лет вернуться к пропорциональному распределению добычи.

При этом президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Соединенные Штаты, Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки нефтяной отрасли. Чуть ранее, он инициировал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, где состояние нефтяного рынка также обсуждалось. А уже в среду российский лидер сообщил, что обсуждает падение цен на нефть с партнерами в странах ОПЕК и США, которых это тоже беспокоит. Он добавил, что России вместе с другими странами — основными производителями и потребителями нефти — необходимо выработать решения, которые смягчат ситуацию на нефтяном рынке.