МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон оценивает текущий переизбыток на рынке нефти в 18 миллионов баррелей в сутки.

В ходе своего брифинга, транслировавшегося онлайн, Ситтон сообщил, что спрос на нефть в мире из-за ситуации с коронавирусом упал и составляет сегодня 86 миллионов баррелей в сутки. При этом предложение с учетом новых поставок из Саудовской Аравии и ОАЭ достигает около 104 миллионов баррелей в сутки.

"Это означает, что предложение на рынке избыточно сегодня на 18 миллионов баррелей в сутки, и на 21%", — заключил он.

На прошлой неделе замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что сокращение спроса на нефть сейчас оценивается в 15-20 миллионов баррелей в сутки. Он также отметил, что показатель начнет существенно восстанавливаться, как только будут сниматься карантинные ограничения по всему миру.