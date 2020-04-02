МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Если карантинные меры по всему миру будут сняты через месяц, спрос на нефть может вернуться на стандартные уровни уже в августе, а при 120-дневном карантине спрос восстановится только через два года, заявил комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон.

"Если через 30 дней, считая от сегодняшнего дня, ограничительные меры по всему миру буду сняты, и все вернутся к работе… мы вернёмся к нашим обычным уровням спроса к августу этого года", — сказал он в ходе онлайн-брифинга.

В случае 60-дневного карантина мировой рынок вернется к стандартному спросу на нефть в марте 2021 года, а 90-дневного — в ноябре 2021 года, считает он. Если же ограничения продлятся 120 дней, спрос полностью восстановится лишь в июне 2022 года, заявил Ситтон.

"То есть после 120-дневного карантина спрос вернется на уровни до COVID-19 более чем через два года", — подытожил он.

Колоссальное падение глобального спроса на нефть связано с карантинными мерами по всему миру для борьбы с распространением коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.