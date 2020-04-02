ВАШИНГТОН, 2 апр /ПРАЙМ/. Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.

"Россия, Саудовская Аравия, думаю, что они выработают что-то в ближайшие несколько дней… Потому что это (ситуация с ценами на нефть — ред.) очень плохо для России и очень плохо для Саудовской Аравии. Так что, думаю, они договорятся", — сказал он журналистам.

Трамп напомнил, что на днях провел телефонные разговоры с лидерами двух стран, назвав "очень хорошим" разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.