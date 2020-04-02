МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Необходимо признать актуальность регулирования мировых цен на нефть, которая существует уже почти век, заявил комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон в ходе онлайн-брифинга.

По словам Ситтона, никаких опасений относительно долгосрочной перспективы, при которой компании-производители нефти Техаса будут подавать сигналы инвесторам о возможности вмешательства комиссии в деятельность компаний при сценарии с низкими ценами, нет, так как нефтяной рынок не является свободным.

"Никоим образом нельзя назвать сегодняшние условия свободным рынком. Давайте признаем, мировые цены на нефть устанавливались кем-то в течение 90 лет. Они устанавливались ОПЕК, устанавливались Техасской железнодорожной комиссией 50 лет до этого. И сегодняшние условия при обрушении спроса не имеют ничего схожего со свободным рынком", — сказал он.

В ходе брифинга Ситтон также подчеркнул, что из-за нынешних экономических условий многие производители нефти уже начинают сокращать добычу нефти, закрывают скважины.

"Мы увидим реакцию от производителей, они прекратят производство в определенных объемах, но я не знаю, достаточно ли будет этого для поддержания стабильности", — отметил комиссар, отвечая на вопрос о возможности сокращения предложения нефти на рынке естественным путем.