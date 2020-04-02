ЖЕНЕВА, 2 апр /ПРАЙМ/, Елизавета Исакова. Низкие цены на нефть и падение мирового спроса на нефтепродукты снизят прогнозы РФ на рост экономики в 2020 году, несмотря на менее тяжелую ситуацию с COVID-19 в стране, чем в Западной Европе, заявил РИА Новости ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum) Роберто Кротти.

"Что касается России, то пока что вспышка COVID-19 кажется там менее тяжелой, чем в других странах… Экономика страны при этом по-прежнему в значительной степени зависит от нецифровых отраслей промышленности, а также от экспорта полезных ископаемых. Низкие цены на нефть в сочетании со слабым мировым спросом, безусловно, снизят перспективы и для России, даже если распространение вируса в настоящее время происходит медленнее, чем в Западной Европе", — сказал он.

В России общее число заразившихся коронавирусом составляет 2777 в 75 регионах, всего скончались от болезни 24 человека. Ранее представитель ВОЗ заявляла, что применяемые РФ меры по борьбе с коронавирусом — замечательные, Россия практически опередила всех своей подготовленностью.

Кротти напомнил, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уже пересмотрела в сторону понижения темпы роста экономики России в 2020 году с 1,6% до 1,2%.

Пандемия коронавируса привела к сокращению мирового спроса на нефть и топливо, поскольку правительства, стремясь замедлить распространение COVID-19, закрывают границы и ограничивают передвижение по миру. Ценовая война на нефтяном рынке, разразившаяся в начале марта, также усугубила кризис, наводнив его сырьем.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.