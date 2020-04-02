МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Крупная американская нефтегазовая компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на сланцевой нефти, заявила, что подала заявление о банкротстве.

Ранее газета Financial Times сообщала, что такие американские нефтегазовые компании, как Whiting Petroleum и Antero Resources, начали изучать варианты реструктуризации и определять возможных консультантов.

Whiting Petroleum сообщила, что она и ее дочерние компании подали документы на банкротство согласно главе 11 Кодекса США о банкротстве. Компания отметила, что на ее балансе находятся 585 миллионов долларов США, подчеркнув, что продолжит деятельность в привычном режиме.

Whiting Petroleum заявила, что рассчитывает на достаточную ликвидность с целью выполнения своих финансовых обязательств во время реструктуризации без необходимости в дополнительном финансировании.

Компания также подчеркнула, что "в связи с серьезным падением цен на нефть и газ… и пандемией COVID-19", финансовая реструктуризация представляет собой лучший путь для ее развития.

Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также исчерпания соглашений ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договоренностей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.

При этом СМИ после провала переговоров ОПЕК+ начали писать о начале ценовой войны производителей. Так, агентство Рейтер сообщало, что Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене. Одновременно королевство официально объявило о наращивании с апреля поставок нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки, что на 300 тысяч баррелей в день выше ее производственных мощностей, за счёт складских запасов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия и Саудовская Аравия не ведут ценовых войн на нефтяном рынке, есть неблагоприятная мировая конъюнктура.