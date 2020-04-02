МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Добыча газа в России в первом квартале снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 185,337 миллиарда кубометров, в том числе в марте — на 12,1%, до 59,406 миллиарда, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

В том числе, согласно данным ЦДУ, "Новатэк" в январе-марте увеличил добычу газа на 2,8%, до 17,871 миллиарда кубометров, в марте показатель составил 5,914 миллиарда кубометров.

Добыча газа "Роснефтью" в январе-марте выросла на 0,1%, до 11,309 миллиарда кубометров, в марте показатель составил 3,806 миллиарда кубометров.

Добыча газа "Газпром нефтью" выросла по итогам января-марта на 13,4%, до 5,635 миллиарда кубометров, в марте компания добыла 1,968 миллиарда кубометров. "Лукойл" нарастил в январе-марте добычу газа на 6,3%, до 5,445 миллиарда кубометров, в марте показатель составил 1,865 миллиарда.

Добыча газа "Сургутнефтегазом" за эти три месяца выросла на 1,8%, до 2,414 миллиарда кубометров, по итогам марта компания добыла 814,9 миллиона кубометров. Добыча газа "Русснефтью" выросла в январе-марте на 7%, до 641,9 миллиона кубометров, в марте добыча составила 217 миллионов кубометров.

В свою очередь, "Татнефть" за этот период снизила добычу газа на 3,8%, до 235,1 миллиона кубометров, в марте компания добыла 81,1 миллиона кубометров.