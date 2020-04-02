МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь снизило прогноз по цене нефти марки Brent в 2020 году — до 35 долларов за баррель с 41 доллара, ожидавшихся в марте, говорится в сообщении агентства.

Прогноз по WTI был ухудшен до 32 долларов с 38 долларов за баррель. В 2021 году аналитики агентства ожидают, что стоимость Brent составит 45 долларов вместо 48 долларов за баррель, WTI — 42 доллара вместо 45 долларов за баррель. В 2019 году нефть Brent стоила 64,8 доллара за баррель, WTI — 56,9 доллара за баррель.

Ухудшение прогнозов по нефти на 2020-2021 года связано с распространением коронавируса, что ослабляет краткосрочный прогноз по мировой экономике и влияет на нефтяной спрос, говорится в сообщении агентства. Данные факторы могут привести к сильному переизбытку предложения на рынке, отмечают аналитики Fitch. Ранее прогноз по нефти был ухудшен агентством 19 марта.

В 2022 году цена Brent может составить 53 доллара за баррель, WTI — 50 долларов, а в долгосрочной перспективе — 55 и 52 доллара за баррель соответственно, говорится в прогнозе агентства. Данные прогнозы были сохранены.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.