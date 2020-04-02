ВАШИНГТОН, 2 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп надеется, что Саудовская Аравия и РФ сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей.

"Я только что разговаривал со своим другом МБС (Мохаммедом бен Салманом), наследным принцем Саудовской Аравии, который говорил с президентом России Владимиром Путиным, и я ожидаю и надеюсь, что они сократят примерно 10 млн баррелей, а может быть — существенно больше. Если это произойдет, это будет замечательно для нефтегазовой промышленности!" — написал Трамп в Twitter.

Спустя 20 минут он добавил, что Саудовская Аравия и Россия могут сократить нефтедобычу и на 15 млн баррелей.

"Может быть, даже до 15 миллионов баррелей. Хорошие, замечательные новости для всех!" — написал Трамп в Twitter.

По заявлению Трампа, он говорил на этот счет с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а тот говорил с президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле опровергли заявление Трампа о телефонной беседе президента РФ Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии, такого разговора не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Не было такого разговора", — заявил Песков РИА Новости в ответ на вопрос, был ли у президента РФ такой телефонный разговор.

Путин днем ранее на совещании с правительством рассказал, что обсуждает падение цен на нефть с партнерами в странах ОПЕК и США, которых это тоже беспокоит. Он отметил, что американцев "это тоже беспокоит, потому что у них рентабельность добычи сланцевой нефти колеблется, по разным оценкам, в районе 40 долларов за баррель, поэтому для американской экономики это тоже тяжелое испытание".