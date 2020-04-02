МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Правительство одобрило проект энергетической стратегии России до 2035 года, говорится в пресс-релизе Минэнерго РФ.

"По итогам заседания правительства Российской Федерации проект энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года был одобрен", — говорится в сообщении.

Энергостратегия предполагает постепенную ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике (когда одни потребители доплачивают за других), следует из документа, опубликованного на сайте Минэнерго РФ.

Главная задача электроэнергетики при обеспечении потребностей социально-экономического развития РФ соответствующими объемами производства и экспорта продукции и услуг отраслей ТЭК, согласно стратегии, — повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей до уровня, сопоставимого с лучшими зарубежными аналогами, с обеспечением экономической эффективности таких услуг.

При перекрестном субсидировании в электроэнергетике одна группа потребителей платит за более низкие тарифы для других. В России действуют несколько видов перекрестного субсидирования, в частности, промышленность доплачивает за более низкие тарифы для населения и приравненные к нему категории потребителей.

Как отмечается в стратегии, для решения поставленных задач потребуется поддерживать установленную мощность электростанций в энергосистемах в период до 2024 года на уровне 254 ГВт, а в период до 2035 года — в диапазоне 251-264 ГВт.

ГАЗ И НЕФТЬ

Россия ожидает завершения формирования глобального рынка газа и выравнивания цен на него в разных регионах мира в среднесрочной перспективе. Ключевую роль в этом процессе будет играть развитие производства и поставок сжиженного природного газа (СПГ), а доля СПГ в международной торговле газом существенно вырастет.

Минэнерго повысило план добычи газа в России к 2035 году до 860 миллиардов — 1 триллиона кубометров в год с ранее планировавшихся 850–924 миллиардов кубометров в год к этому же периоду, следует из утвержденной правительством энергостратегии РФ до 2035 года.

При этом план по добыче до 2024 года остался неизменным — на уровне 795-820 миллиардов кубометров газа в год.

План по производству СПГ в России повышен до 80-140 миллионов тонн в год к 2035 году с ранее планировавшихся 70-82 миллионов тонн в год к этому же периоду.

При этом план по производству СПГ к 2024 году остался неизменным — до 46-65 миллионов тонн в год.

Цена нефти в среднесрочной перспективе будет обусловлена целым рядом факторов, в том числе ситуацией с пандемией коронавируса COVID-19. Документ допускает достижение пика спроса на нефть в мире ранее 2030-х годов, говорится в документе.

"Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов", — указано в стратегии.

Россия видит предпосылки для снижения предложения нефти в мире после 2020 года, оно потребует роста инвестиций в шельфовые проекты, что может привести к росту цен, следует из документа.

Он также допускает продолжение скоординированных действий стран-экспортеров нефти для регулирования рынка по принципу сделки ОПЕК+.