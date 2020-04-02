КАИР, 2 апр — ПРАЙМ. Ирак поддерживает призыв Саудовской Аравии к срочной встрече ОПЕК+, об этом в четверг заявили в министерстве нефти страны.

Ранее саудовское агентство новостей SPA сообщило о том, что Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и других государств.

Согласно пресс-релизу ведомства, глава миннефти Ирака Тамер аль-Гадбан в четверг направил письмо генеральному секретарю ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

"В нем он подтвердил, что Ирак поддерживает срочную встречу ОПЕК+ с целью изучения вызовов на рынке нефти и принятия срочных мер для восстановления стабильности на рынке нефти, а также восстановления баланса между спросом и предложением", — приводится в тексте пресс-релиза ведомства.

В сообщении также указывается, что министр нефти выразил уверенность в возможности согласования во время следующей встречи формулы, которая будет способствовать достижению положительных результатов, отвечающих интересам всех, и постепенно восстановит стабильность на мировом рынке.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом ситуацию на мировой энергетическом рынке. В частности, он предположил, что Эр-Рияд и Москва могут сократить добычу на 10 миллионов баррелей в день, а через 20 минут он назвал объем в 15 миллионов баррелей.