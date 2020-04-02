МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Себестоимость добычи нефти на зрелых месторождениях в РФ составляет порядка 3-7 долларов за баррель, а на новых — 15-20 долларов, сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Если говорить о месторождениях, которые были введены в эксплуатацию давно, себестоимость добычи у них колеблется от 3 до 7 долларов за баррель", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

"Если говорить о себестоимости добычи на новых месторождениях, то здесь себестоимость добычи колеблется в пределах 15-20 долларов за баррель", — добавил министр.